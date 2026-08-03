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Минпросвещения обновило задания ОГЭ по истории

Ведомости

Задания основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории для девятиклассников с 1 сентября 2026 г. будут скорректированы в соответствии с обновленной федеральной образовательной программой. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

«Мы полностью синхронизировали учебные программы с итоговыми экзаменами. Школьники будут демонстрировать знания, полученные исключительно по тем материалам, которые они последовательно проходили на уроках. Задания не будут выходить за рамки изученной программы – на экзамене спросят только то, что учили в классе», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В министерстве напомнили, что ранее было введено единое поурочное планирование, исключающее возможность изменения программы образовательными организациями.

Также Минпросвещения отметило, что ранее количество часов на изучение истории в 6–8-х классах было увеличено до трех часов в неделю, а в 9-м классе предмет изучается два часа в неделю. Для учащихся 5–7-х классов сохраняется обязательный курс «История нашего края», а в 10–11-х классах структура преподавания истории остается без изменений.

В мае глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что обязательный устный экзамен по истории не будут вводить для учеников 11-го класса. «Мы не сторонники увеличения количества обязательных экзаменов в 11-м классе. В ближайшем будущем таких планов нет», ­– подчеркнул Музаев.

Устный экзамен по истории будут сдавать учащиеся девятых классов с 2028 г., напомнил глава Рособрнадзора. Он станет допуском для сдачи ОГЭ. Школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы, которые определят, понимает ли ученик смысл исторических процессов, уточнял в марте Кравцов.

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