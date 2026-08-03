Минпросвещения обновило задания ОГЭ по истории

«Мы полностью синхронизировали учебные программы с итоговыми экзаменами. Школьники будут демонстрировать знания, полученные исключительно по тем материалам, которые они последовательно проходили на уроках. Задания не будут выходить за рамки изученной программы – на экзамене спросят только то, что учили в классе», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.