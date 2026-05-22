Рособрнадзор не будет вводить устный экзамен по истории для 11-го класса

Рособрнадзор не будет вводить устный экзамен по истории для 11-го классаТогда как для девятиклассников он станет допуском к ОГЭ
Обязательный устный экзамен по истории не будут вводить для учеников 11-го класса, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии на РБК. «Мы не сторонники увеличения количества обязательных экзаменов в 11-м классе. В ближайшем будущем таких планов нет», – подчеркнул Музаев.
Устный экзамен по истории будут сдавать учащиеся девятых классов с 2028 г., напомнил глава Рособрнадзора. Он станет допуском для сдачи ОГЭ. Школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы, которые определят, понимает ли ученик смысл исторических процессов, уточнял в марте министр просвещения Сергей Кравцов.
По словам Музаева, текущие изменения, связанные с преподаванием обществознания в школах, не приведут к отмене ЕГЭ и ОГЭ по данному предмету При этом он посоветовал будущим выпускникам уточнять на сайтах выбранных вузов, какие предметы им понадобятся для поступления. По ряду направлений, напомнил он, обществознание может быть заменено на историю.
Отвечая на вопросы школьников, Музаев пояснил, что при пересдаче ЕГЭ по какому-либо предмету будет учитываться результат второй попытки даже в том случае, если он оказался ниже первоначального. «Принципиальная позиция многих экспертов: выпускники уже взрослые люди, это принятие решения и ответственности», – отметил он. В связи с этим Музаев посоветовал выпускникам подумать, стоит ли идти на пересдачу. По его словам, пересдают и ухудшают результат в основном те выпускники, которые изначально набрали низкие баллы, а улучшают – отличники.
Руководитель Рособрнадзора также рекомендовал выпускникам в любой нештатной ситуации на экзамене – например, при поломке очков или выпадении линзы – не пытаться решить проблему самостоятельно. Своими действиями можно случайно нарушить правила проведения ЕГЭ или помешать другим участникам. Нужно просто поднять руку и позвать на помощь организатора, добавил он.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин отметил, что устный экзамен по истории для девятиклассников лучше проводить в феврале, а не в конце учебного года. По его словам, в этот период нагрузка на школьников ниже, тогда как весной они уже начинают активно готовиться к ОГЭ. Эксперт подчеркнул, что устный экзамен по истории следует рассматривать скорее не как полноценный экзамен, а как допуск к итоговой аттестации. Поэтому проводить его заранее логично еще и потому, что у тех, кто не справится с первого раза, останется время на пересдачу. Илюхин также отметил, что после введения единого учебника по истории не возникнет ситуации, при которой часть школьников не успеет пройти необходимые темы к февралю. Содержание экзамена, по его словам, будет фиксироваться по материалу, изученному к концу календарного года, а темы второго полугодия – с января по май – в него включать не планируется, добавил он.
Руководитель аналитических проектов Фонда развития Физтехшкол Наталья Сербина напомнила, что все изменения в содержании ЕГЭ и ОГЭ публикуются не позднее 1 сентября предыдущего года на сайте Федерального института педагогических измерений. Существенных содержательных изменений в этом году там нет, сказала она. Наиболее значимым организационным изменением этого года стало более позднее проведение основного этапа сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Его перенесли с конца мая на 1 июня, чтобы все школьники успели завершить учебный год.