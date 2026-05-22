Рособрнадзор не будет вводить устный экзамен по истории для 11-го класса

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин отметил, что устный экзамен по истории для девятиклассников лучше проводить в феврале, а не в конце учебного года. По его словам, в этот период нагрузка на школьников ниже, тогда как весной они уже начинают активно готовиться к ОГЭ. Эксперт подчеркнул, что устный экзамен по истории следует рассматривать скорее не как полноценный экзамен, а как допуск к итоговой аттестации. Поэтому проводить его заранее логично еще и потому, что у тех, кто не справится с первого раза, останется время на пересдачу. Илюхин также отметил, что после введения единого учебника по истории не возникнет ситуации, при которой часть школьников не успеет пройти необходимые темы к февралю. Содержание экзамена, по его словам, будет фиксироваться по материалу, изученному к концу календарного года, а темы второго полугодия – с января по май – в него включать не планируется, добавил он.