Роспотребнадзор предложил школам увеличить большую перемену

Роспотребнадзор указывает, что между уроками продолжительность перемены должна быть не менее 10 минут. Вместо одной большой перемены после 2-3 уроков допускается сделать две перемены по 20 минут. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять 30 минут, за исключением учеников с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются по индивидуальному плану.