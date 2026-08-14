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Роспотребнадзор предложил школам увеличить большую перемену

Анна Суслова

Роспотребнадзор рекомендовал школам увеличить большую перемену до 30 минут, следует из методических рекомендаций ведомства.

«Обучающиеся общеобразовательных организаций в зависимости от режима (смены) обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и (или) обеда. Для комфортного приема пищи рекомендуется увеличивать продолжительность перемены до 30 минут», – говорится в документе.

Роспотребнадзор указывает, что между уроками продолжительность перемены должна быть не менее 10 минут. Вместо одной большой перемены после 2-3 уроков допускается сделать две перемены по 20 минут. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять 30 минут, за исключением учеников с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются по индивидуальному плану.

13 августа Минпросвящения установило, что вторая смена в российских школах возможна только для обучения школьников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Уроки при этом должны заканчиваться не позже 19:00. Проведение нулевых уроков не предусмотрено. При этом проводить уроки в три смены запрещается.

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