Украине не хватает 800 млн куб. м газа к отопительному сезону
На Украине нехватка газа для прохождения отопительного сезона оценивается примерно в 800 млн куб. м, а на его закупку потребуется порядка $800 млн. Такие расчеты приводит ТАСС на основе данных Министерства энергетики Украины.
Ранее в министерстве заявляли, что плановый показатель запасов газа на зиму в размере 14,6 млрд куб. м был достигнут уже к концу октября. Но в эти цифры входили объемы буферного газа, нужного для поддержания работы энергосистемы. Без их учета к 20 ноября Украина смогла накопить только около 12,4 млрд куб. м, притом что минимально необходимый объем для прохождения отопительного периода – 13,2 млрд куб. м.
28 сентября агентство ТАСС сообщало, что к концу сентября в подземных хранилищах Украины было накоплено около 10,5 млрд куб. м газа. Это 79,5% от минимально необходимого объема и 72% от плановых 14,6 млрд куб. м к 1 декабря. Страна почти отказалась от импорта газа из Европы из-за высоких цен и дефицита, пополняя запасы только за счет собственной добычи, которой недостаточно.
2 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что еще рано говорить о возобновлении поставок российского газа в Европу через Украину. Так он ответил на вопрос о публикации The Wall Street Journal (WSJ), согласно которой США выступают за скорейшее восстановление транзита, а сама идея якобы была предложена американскими представителями в ходе поездок в Москву и Киев.
29 октября официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью исключила возобновление поставок российского газа по газопроводам «Северный поток» даже после завершения конфликта на Украине. Она сослалась на действующее законодательство ЕС, предусматривающее отказ от российского топлива.