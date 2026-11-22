Ранее в министерстве заявляли, что плановый показатель запасов газа на зиму в размере 14,6 млрд куб. м был достигнут уже к концу октября. Но в эти цифры входили объемы буферного газа, нужного для поддержания работы энергосистемы. Без их учета к 20 ноября Украина смогла накопить только около 12,4 млрд куб. м, притом что минимально необходимый объем для прохождения отопительного периода – 13,2 млрд куб. м.