В сентябре на ВЭФ-2026 президент России Владимир Путин заявил, что нигде, кроме России, не развивают атомную энергетику малой мощности. Он также отметил, что именно в России появилась первая плавучая электростанция малой мощности. По словам российского лидера, сейчас РФ занимается разработкой других подобных сооружений.