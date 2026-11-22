Решетников назвал «мировым хитом» создание плавучих АЭСПерспективность проекта связана с дефицитом электроэнергии, отметил министр
Россия развивает проект плавучих атомных электростанций (АЭС), которые в перспективе могут стать одним из наиболее востребованных продуктов на мировом энергетическом рынке. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью РБК.
По словам министра, строительство плавучих АЭС ведется в рамках крупного промышленного проекта в районе Северного морского пути. При этом часть производственных работ осуществляется в России, а часть – в Китае.
«Я думаю, что это будет, скорее всего, такой хит мирового энергорынка – это наши плавучие атомные станции», – отметил Решетников.
Министр объяснил перспективность проекта дефицитом электроэнергии во многих прибрежных государствах. По его мнению, развитие плавучих АЭС позволит привлекать иностранные инвестиции, обеспечивать загрузку производственных мощностей и организовывать совместную эксплуатацию объектов с подготовкой необходимых специалистов.
Решетников также сообщил, что Россия заинтересована в совместном с зарубежными партнерами развитии транспортной и энергетической инфраструктуры. В частности, речь идет о модернизации железнодорожных маршрутов, расширении портовых мощностей на Дальнем Востоке, а также развитии портов Мурманска и Архангельска.
Кроме того, Москва готова участвовать в инфраструктурных проектах других государств, в том числе связанных с поставками сжиженного природного газа и строительством объектов газификации, добавил министр.
В сентябре на ВЭФ-2026 президент России Владимир Путин заявил, что нигде, кроме России, не развивают атомную энергетику малой мощности. Он также отметил, что именно в России появилась первая плавучая электростанция малой мощности. По словам российского лидера, сейчас РФ занимается разработкой других подобных сооружений.