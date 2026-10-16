«Росатом» подписал соглашение о двух плавучих АЭС для Индонезии
Проект предусматривает поставку двух энергоблоков ПЭБ-100 общей мощностью 200 МВт для снабжения потребителей на севере острова Хальмахера в регионе Северное Малуку. Они будут оснащены реакторными установками семейства РИТМ. Первые поставки электроэнергии планируется начать через пять лет после вступления в силу основных условий контракта.
«Это первая в мире экспортная договоренность о поставке электроэнергии с плавучего атомного энергоблока», – заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
Глава индонезийской компании Юди Утомо Имарджоко уточнил, что проект реализуется на коммерческой основе за счет частных инвестиций, без привлечения бюджетных средств Индонезии. В дальнейшем «Росатом» рассматривает возможность строительства в стране наземных АЭС большой мощности.
18 августа Лихачев сообщил о планах начать строительство АЭС малой мощности в Мьянме в 2027 г. Проект предусматривает использование реакторных установок РИТМ-200.
27 мая «Росатом» объявил об изготовлении первой реакторной установки РИТМ-200С для плавучей АЭС на Дальнем Востоке. Энергоблоки планируется использовать для снабжения электроэнергией медного кластера.