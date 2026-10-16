«Росатом» подписал соглашение о двух плавучих АЭС для Индонезии

Проект предусматривает поставку двух энергоблоков ПЭБ-100 общей мощностью 200 МВт для снабжения потребителей на севере острова Хальмахера в регионе Северное Малуку. Они будут оснащены реакторными установками семейства РИТМ. Первые поставки электроэнергии планируется начать через пять лет после вступления в силу основных условий контракта.