«Росатом» изготовил первый реактор для плавучей АЭС на Дальнем Востоке
Машиностроители «Росатома» изготовили первую реакторную установку РИТМ-200С для плавучей атомной электростанции на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в госкорпорации.
Реактор РИТМ-200С для головного атомного плавучего энергоблока ПЭБ-106 выпустил завод «ЗиО-Подольск» в Московской области. «Росатом» строит серию плавучих энергоблоков для энергоснабжения медного кластера на Дальнем Востоке. Завершение работы над РИТМом позволит перейти к следующему этапу работ – монтажу энергетического оборудования в корпус энергоблока.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев назвал завершение производства первого реактора для ПЭБ-106 важным этапом в развитии линейки плавучих энергоблоков. «Сегодня только в России есть действующая плавучая АЭС, и мы намерены сохранять свое лидерство в развитии технологий малой мощности, предлагая партнерам в нашей стране и за рубежом инновационные и низкоуглеродные энергетические решения», – отметил он.
Плавучие энергоблоки, как подчеркивают в «Росатоме», обладают преимуществами крупных АЭС – надежностью, эффективностью и экологичностью. При этом они позволяют гибко наращивать мощности по мере увеличения спроса на электроэнергию и легче интегрируются в существующую энергосистему.
ПЭБ-106 будет оснащен двумя реакторными установками РИТМ-200С мощностью 58 МВт каждая. Это модификация реактора РИТМ-200, который уже используется на атомных ледоколах проекта 22220 – «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия».
25 мая министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщал, что Россия предложила Бразилии плавучие АЭС малой мощности для энергоснабжения прибрежных территорий. По его словам, такие станции могут стать востребованным решением в ближайшие десятилетия для стран Латинской Америки, Африки и Азии.