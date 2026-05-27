Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,479+0,09%UTAR10,16+0,4%MGTS1 286-3,74%IMOEX2 578,9-0,05%RTSI1 133,58-0,05%RGBI118,85-0,03%RGBITR781,63+0,01%
Главная / Бизнес /

«Росатом» изготовил первый реактор для плавучей АЭС на Дальнем Востоке

Ведомости

Машиностроители «Росатома» изготовили первую реакторную установку РИТМ-200С для плавучей атомной электростанции на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в госкорпорации.

Реактор РИТМ-200С для головного атомного плавучего энергоблока ПЭБ-106 выпустил завод «ЗиО-Подольск» в Московской области. «Росатом» строит серию плавучих энергоблоков для энергоснабжения медного кластера на Дальнем Востоке. Завершение работы над РИТМом позволит перейти к следующему этапу работ – монтажу энергетического оборудования в корпус энергоблока.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев назвал завершение производства первого реактора для ПЭБ-106 важным этапом в развитии линейки плавучих энергоблоков. «Сегодня только в России есть действующая плавучая АЭС, и мы намерены сохранять свое лидерство в развитии технологий малой мощности, предлагая партнерам в нашей стране и за рубежом инновационные и низкоуглеродные энергетические решения», – отметил он.

Атомное наступление

Мнения

Плавучие энергоблоки, как подчеркивают в «Росатоме», обладают преимуществами крупных АЭС – надежностью, эффективностью и экологичностью. При этом они позволяют гибко наращивать мощности по мере увеличения спроса на электроэнергию и легче интегрируются в существующую энергосистему.

ПЭБ-106 будет оснащен двумя реакторными установками РИТМ-200С мощностью 58 МВт каждая. Это модификация реактора РИТМ-200, который уже используется на атомных ледоколах проекта 22220 – «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия».

25 мая министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщал, что Россия предложила Бразилии плавучие АЭС малой мощности для энергоснабжения прибрежных территорий. По его словам, такие станции могут стать востребованным решением в ближайшие десятилетия для стран Латинской Америки, Африки и Азии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь