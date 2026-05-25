ZAYM146,55-0,37%CNY Бирж.10,607+0,73%IMOEX2 598,2-1,05%RTSI1 144,01-1,51%RGBI119-0,28%RGBITR782,17-0,17%
Политика

Россия предложила Бразилии плавучие АЭС для энергоснабжения береговых территорий

Ведомости

Россия может поставить Бразилии плавучие атомные электростанции малой мощности, которые помогут обеспечить электроэнергией прибрежные территории страны, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам заседания 13-й межправкомиссии России и Бразилии в Бразилиа, передает «РИА Новости».

По словам министра, плавающие атомные станции могут стать «продуктом следующих двух десятилетий и для Латинской Америки, и для Африки, и для многих стран Азии». Он также подтвердил, что вопрос о заключении нового соглашения по мирному атому между Россией и Бразилией стоит на повестке дня.

Решетников пояснил, что плавучие энергоблоки малой мощности особенно востребованы в Латинской Америке из-за слаборазвитых внутренних коммуникаций при высокой плотности населения вдоль побережья.

«Мы в том числе и предлагаем плавучие блоки, конечно, малой мощности. Это то, что в перспективе будет очень эффективным способом решения проблем, особенно для Латинской Америки», – сказал министр. Он рассчитывает, что после сегодняшних контактов стороны смогут заключить соглашение по мирному атому.

Россия и Бразилия последовательно расширяют сотрудничество в сфере атомной энергетики. В 2025 г. власти Бразилии начали переговоры с «Росатомом» о совместной добыче урана и лития на территории южноамериканской республики. В сентябре 2025 г. госкорпорация приступила к созданию плавучих АЭС мощностью 100 МВт для южных регионов. В октябре 2025 г. «Росатом» уточнил, что этот проект рассчитан на международный рынок, и интерес к нему проявляют государства с длинной береговой линией, включая страны Глобального Юга.

