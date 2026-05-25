Россия предложила Бразилии плавучие АЭС для энергоснабжения береговых территорий

Россия и Бразилия последовательно расширяют сотрудничество в сфере атомной энергетики. В 2025 г. власти Бразилии начали переговоры с «Росатомом» о совместной добыче урана и лития на территории южноамериканской республики. В сентябре 2025 г. госкорпорация приступила к созданию плавучих АЭС мощностью 100 МВт для южных регионов. В октябре 2025 г. «Росатом» уточнил, что этот проект рассчитан на международный рынок, и интерес к нему проявляют государства с длинной береговой линией, включая страны Глобального Юга.