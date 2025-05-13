Власти Бразилии начали переговоры с «Росатомом» о добыче урана и лития
Власти Бразилии и российская Tenex («Техснабэкспорт», дочерняя структура «Росатома») начали переговоры о совместной добыче урана и лития на территории южноамериканской республики. Об этом сообщает бразильская газета Folha de S.Paulo со ссылкой на министра горнорудной промышленности и энергетики страны Алешандри Сильвейру.
По словам министра, стороны намерены предварительно изучить возможности реализации совместных проектов в сфере добычи полезных ископаемых. Сильвейра подчеркнул, что партнерство с РФ позволит Бразилии лучше оценить потенциал месторождений и расширить масштабы добычи ресурсов на своей территории.
Вопросы углубления сотрудничества между Москвой и Бразилией обсуждались на встрече президента РФ Владимира Путина и лидера Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы. Она прошла 9 мая. Бразильский лидер выразил заинтересованность в поставках из России небольших атомных блоков и генераторов, а также готовность создавать совместные предприятия в рамках партнерства.
Главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец отмечал, что Россия уже активно сотрудничает с Бразилией в атомной отрасли. Так, в Бразилии находится офис «Росатома», который координирует взаимодействие в этом направлении по всему региону. Российские специалисты участвуют в строительстве атомных электростанций на территории страны, а Россия поставляет в Бразилию уран. Кроме того, за последние годы Россия стала крупным поставщиком дизельного топлива в Бразилию, обогнав по объемам США.