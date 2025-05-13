Власти Бразилии начали переговоры с «Росатомом» о добыче урана и лития

Главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец отмечал, что Россия уже активно сотрудничает с Бразилией в атомной отрасли. Так, в Бразилии находится офис «Росатома», который координирует взаимодействие в этом направлении по всему региону. Российские специалисты участвуют в строительстве атомных электростанций на территории страны, а Россия поставляет в Бразилию уран. Кроме того, за последние годы Россия стала крупным поставщиком дизельного топлива в Бразилию, обогнав по объемам США.