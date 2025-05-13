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Власти Бразилии начали переговоры с «Росатомом» о добыче урана и лития

Ведомости

Власти Бразилии и российская Tenex («Техснабэкспорт», дочерняя структура «Росатома») начали переговоры о совместной добыче урана и лития на территории южноамериканской республики. Об этом сообщает бразильская газета Folha de S.Paulo со ссылкой на министра горнорудной промышленности и энергетики страны Алешандри Сильвейру.

По словам министра, стороны намерены предварительно изучить возможности реализации совместных проектов в сфере добычи полезных ископаемых. Сильвейра подчеркнул, что партнерство с РФ позволит Бразилии лучше оценить потенциал месторождений и расширить масштабы добычи ресурсов на своей территории.

Вопросы углубления сотрудничества между Москвой и Бразилией обсуждались на встрече президента РФ Владимира Путина и лидера Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы. Она прошла 9 мая. Бразильский лидер выразил заинтересованность в поставках из России небольших атомных блоков и генераторов, а также готовность создавать совместные предприятия в рамках партнерства.

Главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец отмечал, что Россия уже активно сотрудничает с Бразилией в атомной отрасли. Так, в Бразилии находится офис «Росатома», который координирует взаимодействие в этом направлении по всему региону. Российские специалисты участвуют в строительстве атомных электростанций на территории страны, а Россия поставляет в Бразилию уран. Кроме того, за последние годы Россия стала крупным поставщиком дизельного топлива в Бразилию, обогнав по объемам США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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