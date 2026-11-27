Он заявил, что удар мог быть операцией под чужим флагом, целью которой было продемонстрировать президенту США Дональду Трампу возможности Киева. По его словам, украинские силы действуют в разных странах Ближнего Востока, в том числе на севере Ирака и в Сирии. Аналогичные заявления, как отмечает NYP, распространяло агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).