Зеленский: Киев готовится к возможному ухудшению логистики
Власти Киева разработали план действий на случай значительного ухудшения ситуации с транспортом и логистикой в украинской столице. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, подготовлены конкретные алгоритмы работы общественного транспорта и организации логистики города на случай такого развития событий.
18 ноября корреспондент немецкого телеканала Welt в украинской столице Кристоф Ваннер заявил, что российские удары по автомобильным мостам через Днепр серьезно осложнили транспортную обстановку в Киеве. По его словам, удары пришлись по переправам, соединяющим восточную и западную части города. В результате в Киеве вновь образовались масштабные пробки, а городская логистика оказалась нарушена. Ваннер также отметил, что российские военные совершенствуют вооружение, повышая точность его применения. По оценке журналиста, это создает для украинской стороны дополнительные трудности.
20 ноября российские военные ударили по железнодорожному локомотиву в районе станции «Рядовое» в Днепропетровской области. Его использовали для перевозки грузов в интересах украинских военных. 16 ноября в районе железнодорожной станции Днепропетровск российские войска поразили локомотив. На следующий день армия России ударила по железнодорожному локомотиву в районе станции Кривой Рог.