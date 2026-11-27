18 ноября корреспондент немецкого телеканала Welt в украинской столице Кристоф Ваннер заявил, что российские удары по автомобильным мостам через Днепр серьезно осложнили транспортную обстановку в Киеве. По его словам, удары пришлись по переправам, соединяющим восточную и западную части города. В результате в Киеве вновь образовались масштабные пробки, а городская логистика оказалась нарушена. Ваннер также отметил, что российские военные совершенствуют вооружение, повышая точность его применения. По оценке журналиста, это создает для украинской стороны дополнительные трудности.