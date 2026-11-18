14 ноября в районе железнодорожной станции Матвеевка Запорожской области были поражены два локомотива, использовавшихся для перевозки грузов в интересах ВСУ. 13 ноября в Одесской области у ж/д станции Сербка были уничтожены два локомотива, перевозивших грузы для украинской армии.