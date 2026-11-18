Welt: удары армии России по мостам осложнили транспортное сообщение на Украине
Российские удары по автомобильным мостам через Днепр серьезно осложнили транспортную обстановку в Киеве. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Welt в украинской столице Кристоф Ваннер.
По его словам, удары пришлись по переправам, соединяющим восточную и западную части города. В результате в Киеве вновь образовались масштабные пробки, а городская логистика оказалась нарушена.
Ваннер также отметил, что российские военные совершенствуют вооружение, повышая точность его применения. По оценке журналиста, это создает для украинской стороны дополнительные трудности.
16 ноября в районе железнодорожной станции Днепропетровск российские военные поразили локомотив, перевозивший грузы для украинской армии. На следующий день армия России ударила по железнодорожному локомотиву в районе станции Кривой Рог, который использовался для перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.
14 ноября в районе железнодорожной станции Матвеевка Запорожской области были поражены два локомотива, использовавшихся для перевозки грузов в интересах ВСУ. 13 ноября в Одесской области у ж/д станции Сербка были уничтожены два локомотива, перевозивших грузы для украинской армии.