В «Единой России» определились с поощрениями сторонников и членов партииЭта практика ценится в аппаратном мире и имеет символическое значение, отмечают эксперты
Президиум генсовета «Единой России» (ЕР) утвердил положение, которым регулируются виды, формы и порядок поощрения членов ЕР и иных физических и юридических лиц за заслуги и (или) значительный вклад в достижение целей и решение задач партии. «Ведомости» ознакомились с документом, опубликованным на сайте ЕР.
Среди поощрений, которых могут быть удостоены единороссы и сторонники партии, а также коллективы предприятий: почетная грамота председателя партии (к ней прилагается нагрудный знак из серебра с золочением, на котором изображены силуэт медведя и лавровые ветви); различные виды благодарностей (от председателя партии, от председателя высшего совета партии, от секретаря генсовета, руководителя центрального исполнительного комитета, секретаря регионального отделения, руководителя регионального исполкома); благодарственное письмо (от любого из вышеперечисленных руководителей).