Среди поощрений, которых могут быть удостоены единороссы и сторонники партии, а также коллективы предприятий: почетная грамота председателя партии (к ней прилагается нагрудный знак из серебра с золочением, на котором изображены силуэт медведя и лавровые ветви); различные виды благодарностей (от председателя партии, от председателя высшего совета партии, от секретаря генсовета, руководителя центрального исполнительного комитета, секретаря регионального отделения, руководителя регионального исполкома); благодарственное письмо (от любого из вышеперечисленных руководителей).