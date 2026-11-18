Путин прилетел в Шэньчжэнь в 2:00 18 ноября по местному времени (21:00 17 ноября мск). Программа Путина начнется 18 ноября с участия в Деловом саммите АТЭС. Президент РФ выступит перед представителями международных компаний. Россию на этом саммите представляют более 30 компаний, среди которых «Газпром», «Новатэк», «Роснефть», «Лукойл», «Сбер», «Яндекс», РВБ и др.