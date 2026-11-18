Зачем из конституции Якутии убирают формулировки из 1990-хЗаконодательные изменения могут коснуться полномочий главы республики и статуса ее территории
В Якутии вызвали широкий резонанс поправки в конституцию, внесенные в государственное собрание. 16 ноября их рассмотрела конституционная комиссия под председательством главы республики Айсена Николаева. «Люди задают прямые вопросы: зачем менять основной закон сейчас, почему об этом узнали из телеграм-каналов и не скрывается ли за юридическими формулировками ущемление интересов республики?» – говорится в разъяснении соавтора законопроекта, вице-спикера Афанасия Владимирова («Единая Россия»), опубликованном на сайте регионального парламента.
Речь идет, в частности, о формулировках, касающихся территории республики. Конституцию предлагается дополнить нормой, закрепляющей материковую и островную части Якутии. В проекте поправок предусмотрено, что территории отдельных муниципальных районов республики относятся к сухопутным территориям Арктической зоны России. Формулировку «территориальная целостность» предлагается заменить на понятие «единство и неделимость территории».