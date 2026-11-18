В Якутии вызвали широкий резонанс поправки в конституцию, внесенные в государственное собрание. 16 ноября их рассмотрела конституционная комиссия под председательством главы республики Айсена Николаева. «Люди задают прямые вопросы: зачем менять основной закон сейчас, почему об этом узнали из телеграм-каналов и не скрывается ли за юридическими формулировками ущемление интересов республики?» – говорится в разъяснении соавтора законопроекта, вице-спикера Афанасия Владимирова («Единая Россия»), опубликованном на сайте регионального парламента.