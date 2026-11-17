Apple объяснила причину масштабного сбоя в работе своих сервисов
Компания Apple объяснила сбой в работе ряда своих сервисов неудачным обновлением внутренних систем. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на заявление компании.
«Многие наши системы уже восстановили работу после того, как сегодня утром обновление внутренних систем вызвало ряд сбоев. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить работу оставшихся систем», – сообщили в Apple.
Согласно информации на официальной странице состояния сервисов компании, сбой затронул Apple Music, App Store и AppleCare. Также пользователи столкнулись с проблемами при входе в iCloud.
Неполадки в работе сервисов Apple произошли на фоне серии крупных технических сбоев в США. В последние дни проблемы также затронули системы Федерального управления гражданской авиации США (FAA), авиакомпании United Airlines и Microsoft.
17 ноября в работе сервисов Apple произошел сбой – больше всего жалоб поступило на работу платежного сервиса Apple Pay.