Лихачев: «Росатом» помогает снять ограничения со сборной России по футболу
Госкорпорация «Росатом» помогает российским властям добиться снятия ограничений на участие сборной России по футболу в международных соревнованиях. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
«Делаем все со своей стороны, чтобы помочь нашим властям снять эти ограничения. Постоянно поднимаем эти вопросы», – подчеркнул Лихачев (цитата по RT).
Лихачев также рассказал, что следит за товарищескими матчами сборной. Последние игры с Ираном, Намибией, Нигерией и Узбекистаном, по его оценке, оставили хорошее впечатление. Среди российских футболистов, выступающих за рубежом, глава «Росатома» выделил Матвея Сафонова и Алексея Батракова. Последнему он пожелал успехов в турецком «Галатасарае».
5 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не должна спешить с возвращением на международную спортивную арену из-за «скотского» отношения западных стран. По его мнению, следует дождаться момента, когда государства Запада сами начнут просить о допуске российских спортсменов.
В феврале президент Международной федерации футбола (ФИФА) сообщал, что организации следует рассмотреть вопрос снятия запрета с участия российских команд. «Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти», – сказал он.