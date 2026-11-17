МФК «Саммит» ответила на претензии ФАС в споре о названии с банком
Микрофинансовая компания «Саммит» заявила об отсутствии риска смешения ее бренда с названием «Саммит банка» и намерений выходить в банковский сектор. Об этом сообщила операционный директор Summit Group Вероника Бурова, комментируя возбуждение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дела в отношении компании и ее акционера.
«Возбуждение дела – это стадия процедуры, а не установление нарушения и не признание правонарушения или вины», – подчеркнула Бурова. По ее словам, компания взаимодействует с ФАС и представит необходимые пояснения и документы в ходе рассмотрения дела.
В Summit Group утверждают, что используют обозначения «Саммит» и Summit в финансовой сфере с 2011 г. Товарный знак Summit Group был зарегистрирован в 2023 г. и принадлежит единственному акционеру МФК. При этом финансовые услуги потребителям компания оказывает исключительно под другим брендом, а Summit Group использует для корпоративных коммуникаций.
Бурова подчеркнула, что группа не планирует приобретать кредитные организации или использовать название «Саммит» в наименовании банка. По версии компании, «Саммит банк» пытается устранить препятствие для регистрации собственного товарного знака. В феврале 2026 г. Роспатент отказал банку в регистрации обозначения, а в августе кредитная организация оспорила права на знак Summit Group.
17 ноября стало известно, что ФАС возбудила дело против МФК «Саммит» и ее акционера из-за сходства названий. Ведомство указало, что «Саммит банк» использует свое название с 2006 г., но не смог зарегистрировать товарный знак из-за ранее зарегистрированного обозначения Summit Group. По данным службы, акционер МФК отказал банку в согласии на регистрацию, сославшись на планы использовать бренд в банковском секторе.
ФАС усмотрела в действиях компании и ее акционера признаки нарушения антимонопольного законодательства. В случае установления вины им грозит штраф по КоАП РФ.