В Summit Group утверждают, что используют обозначения «Саммит» и Summit в финансовой сфере с 2011 г. Товарный знак Summit Group был зарегистрирован в 2023 г. и принадлежит единственному акционеру МФК. При этом финансовые услуги потребителям компания оказывает исключительно под другим брендом, а Summit Group использует для корпоративных коммуникаций.