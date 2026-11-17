Снабжение Запорожской области после атаки на Крымский мост не нарушено
Снабжение Запорожской области после атаки ВСУ на Крымский мост не нарушено, все системы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий.
По его словам, на трассе Р-280 «Новороссия» усилены меры безопасности. Балицкий призвал водителей сохранять внимательность, соблюдать скоростной режим и выполнять указания сотрудников ДПС.
В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся новой атаке украинских беспилотников. В результате были повреждены его конструкции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В Минтрансе сообщили, что железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено по одному пути, на втором продолжаются ремонтные работы. Минтранс также ведет работу по организации дополнительных поездов дальнего следования и пригородного сообщения.
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что логистические цепочки поставок после атаки сохранены. По его словам, мост практически не использовался для доставки на полуостров продовольствия, товаров и горюче-смазочных материалов.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что власти обсудили организацию доставки грузов на полуостров по альтернативным маршрутам. По его словам, на совещании также рассмотрели меры по оценке ущерба и началу восстановительных работ. Хуснуллин подчеркнул необходимость оперативно определить сроки ремонта моста и возможности увеличения пропускной способности обходных транспортных маршрутов.