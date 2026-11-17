В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся новой атаке украинских беспилотников. В результате были повреждены его конструкции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В Минтрансе сообщили, что железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено по одному пути, на втором продолжаются ремонтные работы. Минтранс также ведет работу по организации дополнительных поездов дальнего следования и пригородного сообщения.