До этого официальный представитель СК Светлана Петренко заявила о ходатайстве об аресте Кириченко. По данным следствия, женщина признала вину и рассказала, что в июле 2026 г. ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он убедил ее, что на ее имя якобы открыты иностранные счета, через которые финансируются украинские вооруженные формирования.