Суд арестовал обвиняемую в покушении на журналиста Заворотного
Чертановский суд Москвы отправил под стражу 21-летнюю Елизавету Кириченко, обвиняемую в покушении на убийство журналиста, бывшего советника экс-премьера Украины Сергея Заворотного. Об этом сообщает «РИА Новости».
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кириченко меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 28 дней – до 13 января.
До этого официальный представитель СК Светлана Петренко заявила о ходатайстве об аресте Кириченко. По данным следствия, женщина признала вину и рассказала, что в июле 2026 г. ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он убедил ее, что на ее имя якобы открыты иностранные счета, через которые финансируются украинские вооруженные формирования.
Впоследствии обвиняемая продолжила общаться с кураторами, которые поручали ей выполнять задания под предлогом блокировки счетов. По версии СК, женщина откопала в Дмитровском районе Подмосковья пакет со взрывным устройством, которое соучастники выдавали за GPS-трекер. 10 ноября она закрепила его под автомобилем Заворотного, а 13 ноября устройство дистанционно привели в действие. Фигурантке предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
16 ноября СК сообщил о задержании подозреваемой 2005 г. р. По данным ведомства, задержание проводилось совместно с сотрудниками МВД и ФСБ. 13 ноября на Кировоградской улице в Москве взорвался автомобиль Toyota Fortuner, которым управлял Заворотный. Пострадавшего госпитализировали. В тот же день бывший премьер Украины Николай Азаров сообщил, что Заворотный находится в критическом состоянии.