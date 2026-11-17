Кремль: Россия хотела бы добиться целей спецоперации мирным путем
Для России предпочтительнее добиться целей спецоперации мирным способом, однако она готова и к военному решению в случае невозможности дипломатического урегулирования. Об этом ИС «Вести» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы должны достигнуть и достигнем наших целей, предпочтительно – мирными средствами», – подчеркнул представитель Кремля.
17 ноября официальный представитель МИД Швейцарии Йонас Монтани заявил, что страна готова принять на своей территории новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине и содействовать диалогу между сторонами.
16 ноября зять американского лидера Джаред Кушнер заявил о начале подготовки повестки следующих переговоров по урегулированию украинского конфликта. По его словам, он и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели разговор с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Стороны обсудили достигнутый прогресс в вопросе украинского урегулирования и следующие шаги.
В тот же день Ушаков сообщил, что дата нового раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США пока не согласована. Российская сторона полагает, что переговоры пройдут в Абу-Даби. Ушаков также заявил, что участие европейских представителей не было согласовано.