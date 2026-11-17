Лантратова: всего прошло 66 обменов пленными с Украиной
С начала спецоперации Россия и Украина провели 66 обменов пленными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на открытии Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов».
По ее словам, в результате сотрудничества российской и украинской сторон домой вернулись более 8000 граждан. Российский омбудсмен отметила, что с мая 2026 г. прошли шесть обменов, позволивших вернуть около 1000 военнослужащих и гражданских лиц.
Лантратова подчеркнула, что, несмотря на сложные обстоятельства, необходимо сохранять гуманитарный диалог с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Она сообщила, что Россия и Украина договорились о взаимных посещениях военнопленных. По ее словам, правозащитникам удалось посетить более 650 человек.
Отдельно Лантратова рассказала о миссии в Алешках, заявив, что российская сторона выполнила поручение президента. Она поблагодарила Минобороны, спецслужбы, главу государства и военнослужащих, которые, рискуя жизнью, обеспечили безопасность миссии.
16 ноября Лантратова анонсировала крупный обмен пленными с Украиной. По ее словам, российская сторона поддерживает регулярную связь с Лубинцом. 13 ноября зять американского лидера, переговорщик со стороны США по украинскому урегулированию Джаред Кушнер также сообщил о крупнейшем за весь конфликт обмене пленными между Москвой и Киевом. Он уточнил, что США надеются, что обе стороны проявят добрую волю и серьезность, необходимые для завершения этого важного шага.
Американский переговорщик также отмечал, что спустя много месяцев была проделана огромная работа для возобновления прямых переговоров по украинскому конфликту. Достигнут значительный прогресс в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и выработке дальнейшего пути.