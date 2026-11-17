16 ноября Лантратова анонсировала крупный обмен пленными с Украиной. По ее словам, российская сторона поддерживает регулярную связь с Лубинцом. 13 ноября зять американского лидера, переговорщик со стороны США по украинскому урегулированию Джаред Кушнер также сообщил о крупнейшем за весь конфликт обмене пленными между Москвой и Киевом. Он уточнил, что США надеются, что обе стороны проявят добрую волю и серьезность, необходимые для завершения этого важного шага.