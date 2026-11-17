Он заявил, что решать вопросы европейской безопасности без США не получится. По его мнению, сейчас архитектура европейской безопасности «по факту находится в руинах» и нужно обеспечивать устойчивость от проявлений «враждебности и агрессивности». Он пояснил, что Вашингтон остается «влиятельным фактором» в Европе.