Рябков заявил, что речи об участии европейцев в переговорах по Украине не идет
Речи о подключении европейцев к переговорам не идет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме, передает ТАСС.
Он заявил, что решать вопросы европейской безопасности без США не получится. По его мнению, сейчас архитектура европейской безопасности «по факту находится в руинах» и нужно обеспечивать устойчивость от проявлений «враждебности и агрессивности». Он пояснил, что Вашингтон остается «влиятельным фактором» в Европе.
Накануне председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа намерена принять участие в переговорах по украинскому урегулированию в формате E5 + ЕС. По словам фон дер Ляйен, Европа обеспечит «максимальную поддержку Украины и максимальное давление на Россию».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что необходимо прояснить позицию европейских стран по урегулированию конфликта на Украине, чтобы оценить целесообразность их участия в переговорном процессе.