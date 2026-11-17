Продажи игристых вин с начала года выросли на 4,6%
Всего было реализовано 765,5 млн дал алкогольной продукции, что на 0,5% ниже год к году. Из них 98,2 млн дал (+0,9%) пришлось на спиртные напитки крепостью выше девяти градусов.
За 10 месяцев магазины реализовали 59,8 млн дал водки (-0,7% год к году) и 10 млн дал коньяка (-2,6%). Виноградных вин россияне купили на 2,4% меньше – 45,1 млн дал. На слабоалкогольные напитки спрос упал более чем в два раза. За период было куплено всего 570 700 дал.
Продажи пива в январе-октябре снизились на 0,5%, до 510,8 млн дал, а пивных напитков – на 2,7%, до 79,1 млн дал. Также было реализовано 8,9 млн дал сидра (+21,6%), 110 700 дал пуаре (-24,9%) и 2,6 млн дал медовухи (+8,2%). Общие продажи напитков брожения снизились всего на 0,5%.
16 ноября «Ведомости» со ссылкой на два источника писали, что совет Госдумы принял решение снять с рассмотрения во втором чтении законопроект об эксперименте по дистанционной продаже российского вина через сайт «Почты России». Рассмотрение отложили на неопределенный срок. Это произошло по инициативе администрации президента, говорит один из источников «Ведомостей». Власти обеспокоились исполняемостью закона в случае его принятия, говорит другой думский собеседник.