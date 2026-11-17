16 ноября «Ведомости» со ссылкой на два источника писали, что совет Госдумы принял решение снять с рассмотрения во втором чтении законопроект об эксперименте по дистанционной продаже российского вина через сайт «Почты России». Рассмотрение отложили на неопределенный срок. Это произошло по инициативе администрации президента, говорит один из источников «Ведомостей». Власти обеспокоились исполняемостью закона в случае его принятия, говорит другой думский собеседник.