Ночью глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские военные снова ударили по Крымскому мосту. Движение транспорта приостановлено. Глава Крыма попросил жителей и гостей полуострова пока не ездить в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов. Утром он сообщил о двух погибших в результате атаки БПЛА на Ленинский район региона.