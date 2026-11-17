Правкомиссия обсудит восстановление Крымского моста
Правительственная комиссия под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина в ближайшее время рассмотрит вопросы восстановления Крымского моста и организации транспортного сообщения. Об этом сообщили в кабмине РФ, передает ТАСС.
Заседание комиссии по ликвидации последствий атаки на мост планируется провести в Доме правительства. В повестку войдут меры по восстановлению объекта и обеспечению транспортного сообщения, уточнили в кабмине.
Ночью глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские военные снова ударили по Крымскому мосту. Движение транспорта приостановлено. Глава Крыма попросил жителей и гостей полуострова пока не ездить в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов. Утром он сообщил о двух погибших в результате атаки БПЛА на Ленинский район региона.
В компании «Гранд сервис экспресс» сообщили, что четыре пассажирских поезда, следующих в направлении Крыма, задерживаются в пути.
16 ноября Крымский мост также подвергся удару ВСУ. В пути были задержаны четыре поезда «Таврия», направлявшиеся в Крым. Минтранс РФ сообщал, что при атаке никто не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о незначительных повреждениях моста. Он подчеркнул, что данная ситуация на переговорный процесс по Украине не повлияет.