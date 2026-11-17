Армия России ударила по объектам ВПК и транспортной инфраструктуре Украины
Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, предприятия ВПК участвуют в производстве крылатых ракет и БПЛА большой и средней дальности.
В результате также поражены объекты транспортной инфраструктуры в Киеве и Запорожье, а также в Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, целями стали объекты энергетики, портовой инфраструктуры и морские суда, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Днем ранее армия России нанесла удары по логистическим центрам, объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, которые задействованы в интересах армии Украины. В населенном пункте Новые Петровцы Киевской области российские военные поразили склад, на котором хранились беспилотники и комплектующие к ним. В районе железнодорожной станции Днепропетровск был поражен локомотив. Он, по словам Минобороны РФ, перевозил грузы для украинской армии. Кроме того, в порту Николаев ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры, где хранились ГСМ для армии Украины.
В ночь на 15 ноября российские войска поразили электроподстанцию в населенном пункте Великие Межиричи Ровенской области. Она, по словам Минобороны, обеспечивала работу логистических центров. В порту Черноморск Одесской области удар был нанесен по паромному терминалу, управлению порта и электроподстанции, задействованным в разгрузке военных грузов.