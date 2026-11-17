Днем ранее армия России нанесла удары по логистическим центрам, объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, которые задействованы в интересах армии Украины. В населенном пункте Новые Петровцы Киевской области российские военные поразили склад, на котором хранились беспилотники и комплектующие к ним. В районе железнодорожной станции Днепропетровск был поражен локомотив. Он, по словам Минобороны РФ, перевозил грузы для украинской армии. Кроме того, в порту Николаев ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры, где хранились ГСМ для армии Украины.