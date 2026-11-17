До этого Кушнер перечислил три основных элемента, через которые был достигнут значительный прогресс на пути к видению «суверенной, безопасной и процветающей» Украины. Речь о «сильных, надежных гарантиях безопасности для защиты Украины от будущей агрессии», пути к членству в Евросоюзе, закрепляющему долгосрочное будущее Украины в Европе, и комплексный план процветания, разработанный с Европой, Всемирным банком и другими «для поддержки финансовой стабильности Украины, восстановления, инвестиций и долгосрочного экономического роста». Кушнер добавил, что любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной.