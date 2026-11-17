Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Украины и Европы 19 ноября
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 19 ноября проведут в Берлине переговоры с представителями Украины и европейских стран. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя американской администрации.
По данным портала, стороны намерены обсудить гарантии безопасности для Киева и план восстановления украинской экономики.
По оценке американского чиновника, предстоящие переговоры в Германии и поездка президента США Дональда Трампа в Китай являются частью согласованных дипломатических усилий.
До этого Кушнер перечислил три основных элемента, через которые был достигнут значительный прогресс на пути к видению «суверенной, безопасной и процветающей» Украины. Речь о «сильных, надежных гарантиях безопасности для защиты Украины от будущей агрессии», пути к членству в Евросоюзе, закрепляющему долгосрочное будущее Украины в Европе, и комплексный план процветания, разработанный с Европой, Всемирным банком и другими «для поддержки финансовой стабильности Украины, восстановления, инвестиций и долгосрочного экономического роста». Кушнер добавил, что любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной.
Американский переговорщик также заявил о начале подготовки повестки следующих переговоров по урегулированию украинского конфликта. По его словам, он и Уиткофф провели разговор с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Стороны обсудили достигнутый прогресс в вопросе украинского урегулирования и следующие шаги.