Постпредство РФ при ЕС усомнилось в законности высказываний Каллас
Постпредство России при Евросоюзе (ЕС) поставило вопрос о законности предложения главы евродипломатии Каи Каллас использовать разведывательные возможности государств – членов ЕС для получения персональных данных российских военных. Дипмиссия опубликовала соответствующее сообщение в своем Telegram-канале.
«Было бы интересно понять, насколько подобные заявления соответствуют законодательству Европейского союза, который при каждом удобном случае изображает себя якобы поборником верховенства права и защиты персональных данных», – говорится в сообщении.
Дипмиссия напомнила, что Регламент (ЕС) 2018/1725 устанавливает требования законности и справедливости при обработке персональных данных институтами ЕС, ограничивает их использование конкретными законными целями и требует обеспечения надлежащей безопасности такой информации. Право на защиту персональных данных также закреплено в ст. 8 Хартии основных прав Евросоюза.
«Мы подтверждаем, что последние незаконные антироссийские действия Европейского союза получат должный ответ со стороны нашей страны», – подчеркнули в постпредстве РФ.
16 ноября Каллас заявила, что визовые ограничения против участников спецоперации могут быть включены в 22-й пакет санкций против России. По ее словам, достать данные о российских военнослужащих довольно просто, учитывая современные темпы цифровизации. Говоря о способах предоставления этих данных, она отметила, что «сейчас есть разные варианты, а у нас у всех есть очень хорошие специалисты по разведке». Комментируя слова Каллас, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнения, что европейские переговорщики смогут способствовать заключению мирных соглашений по Украине.