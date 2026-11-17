Правообладатели не получат ретроспективные выплаты за обучение ИИ на их контентеЭта норма не вошла в число предложений по изменению законодательства
Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства отклонил инициативу об однократной выплате компенсации правообладателям за уже произведенное обучение ИИ на их контенте. Такое решение было принято на заседании совета в четверг, 12 ноября, рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с его результатами, и подтвердил собеседник, близкий к администрации президента. Представитель главы совета – председателя комитета Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павла Крашенинникова («Единая Россия») – на момент публикации не ответил на запрос «Ведомостей».
В проекте поправок в Гражданский кодекс (ГК), опубликованном в преддверии заседания, было предусмотрено два подхода к так называемым «ретроспективным» компенсациям для правообладателей. Одобренный советом вариант предполагает их отсутствие. В таком сценарии компенсации необходимо будет выплачивать только в рамках правоотношений, которые возникнут после вступления поправок в силу, пояснили двое собеседников «Ведомостей». Законодательные изменения предлагается ввести с 1 марта 2027 г., следует из их текста.