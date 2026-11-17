Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства отклонил инициативу об однократной выплате компенсации правообладателям за уже произведенное обучение ИИ на их контенте. Такое решение было принято на заседании совета в четверг, 12 ноября, рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с его результатами, и подтвердил собеседник, близкий к администрации президента. Представитель главы совета – председателя комитета Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павла Крашенинникова («Единая Россия») – на момент публикации не ответил на запрос «Ведомостей».