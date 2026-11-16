16 ноября Трамп заявил, что президент России Владимир Путин мог бы действовать жестче в отношении Украины. Он отметил, что глава России стремится достичь соглашения по Украине, и добавил, что хочет обсудить тему урегулирования украинского вопроса с лидерами России и КНР на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.