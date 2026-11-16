Песков согласился с Трампом, что Россия могла бы действовать жестче на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Россия могла бы действовать жестче в рамках спецоперации на Украине. Об этом Песков рассказал в разговоре с журналистами, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«Ну, можно согласиться с президентом Трампом», – сказал он.
На вопрос журналистов, почему, Песков ответил, что «есть куда жестче».
16 ноября Трамп заявил, что президент России Владимир Путин мог бы действовать жестче в отношении Украины. Он отметил, что глава России стремится достичь соглашения по Украине, и добавил, что хочет обсудить тему урегулирования украинского вопроса с лидерами России и КНР на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.
В тот же день американский лидер заявил, что не слышал об ограничениях в работе системы спутниковой военной связи Starshield на территории Украины.