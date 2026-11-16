Лавров заявил о массе противоречий между Россией и США
Вашингтон продолжает вводить санкции против Москвы, из-за чего в отношениях России и США сохраняется масса противоречий. Об этом ТАСС сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Они сейчас приняли уже при [президенте США Дональде] Трампе новые санкции», – указал российский министр.
Кроме того, Белый дом продлевает действие ограничений, введенных при бывшим президенте США Джо Байдене, хотя нынешний американский лидер заявляет, что не имеет отношения к конфликту РФ и Украины.
Лавров обратил внимание, что некоторые наблюдатели на фоне политики администрации Байдена положительно оценивают команду Трампа, называя ее представителями власти, готовыми вести диалог со всеми сторонами. В качестве примера глава МИДа привел контакты Вашингтона с Тегераном, несмотря на военное противостояние США и Ирана.
13 ноября посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов заявил, что российский МИД не ожидает снятия санкций в ближайшие шесть лет. По его словам, на это указывает анализ действий западных противников Москвы.
31 октября Лавров призвал не питать иллюзий об отношениях России и США после заключения дизельной сделки. Он также заявил, что Россия никогда не использовала экономическое сотрудничество в политических целях и готова поддерживать взаимовыгодные предложения.