Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,395+0,76%MGTS1 404+1,59%MGKL0,325-13,58%IMOEX2 481,69-1,18%RTSI947,44-1,62%RGBI111,84-0,09%RGBITR778,95+0,02%
Главная / Политика /

Путин поздравил теннисистку Андрееву с победой на итоговом турнире WTA

Ксения Наумчик
Charles Baus / ТАСС
Charles Baus / ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил теннисистку Мирру Андрееву с победой в одиночном разряде итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2026 г. в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщили в Кремле.

В поздравительной телеграмме глава государства отметил высокий уровень подготовки спортсменки, ее мастерство, выдержку и волю к победе. По словам Путина, Андреева успешно прошла сложную турнирную дистанцию и продолжила традиции отечественной теннисной школы.

Президент пожелал теннисистке новых спортивных успехов и всего самого доброго.

16 ноября стало известно, что 19-летняя спортсменка стала первой россиянкой за 22 года (со времен Марии Шараповой в 2004 г.), выигравшей WTA Finals. Андреева обыграла в финале украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3. За победу теннисистка получила призовые в размере $3,37 млн и от спонсора спорткар Mercedes AMG SL 55.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её