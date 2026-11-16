Путин поздравил теннисистку Андрееву с победой на итоговом турнире WTA

16 ноября стало известно, что 19-летняя спортсменка стала первой россиянкой за 22 года (со времен Марии Шараповой в 2004 г.), выигравшей WTA Finals. Андреева обыграла в финале украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3. За победу теннисистка получила призовые в размере $3,37 млн и от спонсора спорткар Mercedes AMG SL 55.