Ушаков сообщил о подготовке совместного заявления Путина, Си и Трампа

16 ноября Financial Times писала, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретятся на АТЭС без согласованной повестки. Такой формат необычен для Си Цзиньпина, который, как правило, предпочитает строго регламентированные встречи с иностранными лидерами. По информации FT, Трамп намерен поднять вопросы контроля над ядерными вооружениями и их нераспространения, хотя ранее Пекин отказывался обсуждать эти темы.