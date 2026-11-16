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Ушаков сообщил о подготовке совместного заявления Путина, Си и Трампа

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Сейчас идет проработка повестки трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС, а также текста совместного заявления глав государств по итогам мероприятия. Об этом «Ведомостям» сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Текст [заявления] рождается в тяжелой дипломатической работе, тяжелых консультациях. Хотелось бы надеяться, что выйдем на понимание», – подчеркнул Ушаков.

Россия передала Китаю свои предложения по совместному заявлению, теперь стороны ожидают ответа США, уточнил помощник президента РФ. По его словам, Москва рассчитывает, что лидеры смогут согласовать общий текст. В противном случае каждый из них отдельно оценит прошедшие переговоры.

16 ноября Financial Times писала, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретятся на АТЭС без согласованной повестки. Такой формат необычен для Си Цзиньпина, который, как правило, предпочитает строго регламентированные встречи с иностранными лидерами. По информации FT, Трамп намерен поднять вопросы контроля над ядерными вооружениями и их нераспространения, хотя ранее Пекин отказывался обсуждать эти темы.

14 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонняя встреча состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне. В тот же день ее проведение анонсировал Белый дом. Переговоры станут первой в истории встречей лидеров трех государств в таком формате.

10 ноября The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон и Пекин разошлись во мнениях относительно формата саммита. Китайская сторона выступала за заранее подготовленные выступления, тогда как администрация Трампа настаивала на свободной дискуссии.

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