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Что ждать от трехстороннего саммита Путина, Си и Трампа

Лидеры могут обсудить ИИ, стратегическую стабильность и Иран
Роман Романов
Встреча Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина будет первым трехсторонним саммитом на уровне лидеров в истории их стран
Встреча Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина будет первым трехсторонним саммитом на уровне лидеров в истории их стран / Михаил Метцель / ТАСС

Ожидаемый многими экспертами и обозревателями по всему миру трехсторонний саммит лидеров США, России и КНР все-таки состоится на полях XXIII cаммита АТЭС в китайском Шэньчжэне 19 ноября. Подготовку к этому мероприятию подтвердили 14 ноября пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков и сотрудница пресс-центра Белого дома Оливия Уэльс. «Достигнута договоренность о проведении 19-го числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС», – заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Что касается непосредственно повестки встречи, то 8 ноября Песков сообщил о работе сторон по ее согласованию, но не уточнял детали. Из уст Уэльс известно, что Трамп планирует обсудить сокращение вооружений. Дополнительная информация по поводу встречи, тиражируемая в СМИ, основывается на источниках.

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