Что ждать от трехстороннего саммита Путина, Си и Трампа

Ожидаемый многими экспертами и обозревателями по всему миру трехсторонний саммит лидеров США, России и КНР все-таки состоится на полях XXIII cаммита АТЭС в китайском Шэньчжэне 19 ноября. Подготовку к этому мероприятию подтвердили 14 ноября пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков и сотрудница пресс-центра Белого дома Оливия Уэльс. «Достигнута договоренность о проведении 19-го числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС», – заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).