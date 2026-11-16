Что будут делать европейцы на переговорах по Украине

Выдвинутая Евросоюзом (ЕС) переговорная группа пока не выходила на связь с представителями России. Об этом 15 ноября сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В тот же день он в разговоре с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным назвал бесполезными потенциальные обсуждения с европейцами вопросов урегулирования украинского конфликта и безопасности на континенте, если сами европейцы не заинтересованы в мире. Одновременно представитель Кремля предупредил, что в случае отсутствия договоренностей с властями ЕС Москва добьется своих целей силой.