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Что будут делать европейцы на переговорах по Украине

В переговорную группу вошли представители «европейской пятерки» и институтов ЕС
Нурлан Гасымов
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас осталась за бортом переговорной группы по Украине, но не из-за русофобии, а из-за трений с другими еврочиновниками
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас осталась за бортом переговорной группы по Украине, но не из-за русофобии, а из-за трений с другими еврочиновниками / John Thys / AFP

Выдвинутая Евросоюзом (ЕС) переговорная группа пока не выходила на связь с представителями России. Об этом 15 ноября сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В тот же день он в разговоре с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным назвал бесполезными потенциальные обсуждения с европейцами вопросов урегулирования украинского конфликта и безопасности на континенте, если сами европейцы не заинтересованы в мире. Одновременно представитель Кремля предупредил, что в случае отсутствия договоренностей с властями ЕС Москва добьется своих целей силой.

Накануне Песков в интервью российскому журналисту Александру Юнашеву рассказал, что Москва не намерена влиять на состав возможной европейской переговорной группы по Украине. При этом он допустил участие европейцев в следующем раунде российско-украинских переговоров, чтобы выяснить их позицию и понять, насколько это поможет урегулировать украинский кризис.

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