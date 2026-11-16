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Главная / Недвижимость /

В Москве растет средняя площадь сделки по покупке офисов

Этому способствует дефицит предложения аренды
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Средняя площадь сделки по продаже офисного блока в Москве по итогам девяти месяцев 2026 г. составила 282,1 кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 18,5%, отмечает ее директор департамента офисной недвижимости Екатерина Акатова. В III квартале, по словам эксперта, он увеличился еще сильнее, достигнув 289 кв. м (+18,7% год к году).

О данной тенденции говорят и другие участники рынка. По данным компании Bright Rich | Corfac International, средняя площадь проданного помещения в столичных бизнес-центрах в январе – сентябре увеличилась год к году на 7,6% до 198 кв. м. Как уточняет ее директор департамента инвестиций и рынков капитала Екатерина Андреева, в III квартале прирост по сравнению с июлем – сентябрем 2025 г. составил 3,8% до 193 кв. м. А вот в Ricci увеличения размера сделок на офисном рынке Москвы не заметили. По оценке руководителя департамента аналитики и исследований этой компании Олеси Дзюба, за год она даже сократилась на 6% до 150 кв. м.

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