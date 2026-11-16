В Москве растет средняя площадь сделки по покупке офисов

О данной тенденции говорят и другие участники рынка. По данным компании Bright Rich | Corfac International, средняя площадь проданного помещения в столичных бизнес-центрах в январе – сентябре увеличилась год к году на 7,6% до 198 кв. м. Как уточняет ее директор департамента инвестиций и рынков капитала Екатерина Андреева, в III квартале прирост по сравнению с июлем – сентябрем 2025 г. составил 3,8% до 193 кв. м. А вот в Ricci увеличения размера сделок на офисном рынке Москвы не заметили. По оценке руководителя департамента аналитики и исследований этой компании Олеси Дзюба, за год она даже сократилась на 6% до 150 кв. м.