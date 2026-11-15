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«Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию

Ведомости

Столичный аэропорт «Внуково» отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры ввели для обеспечения безопасности полетов. В Росавиации предупредили пассажиров о возможной корректировке расписания.

В 19:19 временные ограничения полетов также были введены в аэропорту Калуги («Грабцево»).

В ночь с 14 на 15 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 533 украинских беспилотника над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей, Краснодарского края, Татарстана, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей. За сутки было сбито 1065 украинских дронов, три управляемые авиационные бомбы, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

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