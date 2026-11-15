«Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию

В ночь с 14 на 15 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 533 украинских беспилотника над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей, Краснодарского края, Татарстана, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей. За сутки было сбито 1065 украинских дронов, три управляемые авиационные бомбы, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.