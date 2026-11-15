Франция ввела временный запрет на продажу и использование пиротехники
Во Франции на фоне протестов ввели временный запрет на продажу и использование пиротехники. Документ опубликован на портале правовых документов страны.
Ограничение будет действовать до 27 ноября включительно и распространяется на всю территорию Франции. Как поясняется в документе, мера направлена на предотвращение риска серьезных нарушений общественного порядка. Поводом стали продолжающиеся блокады перед лицеями и университетами, а также демонстрации, в ходе которых участники используют пиротехнику и фейерверки.
Декрет предусматривает исключения из запрета: он не распространяется на специалистов, имеющих необходимые лицензии и разрешения, а также на государственные органы. Документ вступил в силу 14 ноября.
Массовые протесты против роста цен во Франции проходят с конца сентября. 14 ноября министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что в республике планируется провести от 50 до 60 протестных шествий.