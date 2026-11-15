Франция ввела временный запрет на продажу и использование пиротехники

Ограничение будет действовать до 27 ноября включительно и распространяется на всю территорию Франции. Как поясняется в документе, мера направлена на предотвращение риска серьезных нарушений общественного порядка. Поводом стали продолжающиеся блокады перед лицеями и университетами, а также демонстрации, в ходе которых участники используют пиротехнику и фейерверки.