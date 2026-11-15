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Эйсмонт: белорусские корни Кушнера могут помочь диалогу по Украине

Анна Суслова

Белорусские корни специального посланника президента США Джареда Кушнера вселяют надежду в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Мы давно знаем, что Кушнер родом из Белоруссии. Может ли это помочь? Тут никаких оценочных моментов быть не может. Но то, что эти люди участвуют в процессе, по крайней мере, может надежду нам с вами внушать. Эти люди задействованы настолько активно и настолько глубоко, и мы, конечно, можем только рассчитывать, что наши белорусские корни сработают», – сказала она.

12 ноября в Кремле состоялась встреча Кушнера и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Она продлилась больше двух часов. Путин указал на достижение определенных результатов по Украине в гуманитарном отношении.

15 ноября Кушнер сообщил, что в ходе контактов по урегулированию ситуации на Украине возникли «несколько новых идей». Они в настоящее время изучаются. Американский переговорщик добавил, что текущая задача сосредоточена на содействии прямому взаимодействию между Москвой и европейскими партнерами, а также на подготовке повестки следующего раунда трехсторонних переговоров. По его словам, несмотря на бескомпромиссную риторику обеих сторон, за закрытыми дверями обе стороны осознают необходимость «практических компромиссов» для урегулирования конфликта.

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