Мошенники начали использовать смс-бомбинг для вызова паники у жертв

12 ноября ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ сообщал о мошеннической схеме с проверкой налогов. Аферисты пишут в мессенджерах от имени сотрудников налоговой службы. В сообщении – ссылка якобы для проверки начислений. После перехода по ней пользователь видит уведомление о предполагаемом взломе личного кабинета на «Госуслугах». Там же указан номер телефона, по которому предлагают обратиться за помощью. Так злоумышленники вызывают тревогу и побуждают человека самому выйти с ними на связь. Затем они дают инструкции, выполнение которых может привести к потере сбережений. В некоторых случаях жертву убеждают оформить кредит и передать деньги мошенникам.