Мошенники начали использовать смс-бомбинг для вызова паники у жертв
Мошенники используют смс-бомбинг как подготовительную атаку на жертву. О схеме аферистов «РИА Новости» рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская.
Эксперт отметила, что мошенники намеренно заваливают жертву десятками сообщений. Это может вызвать у человека панику и снизить его бдительность.
По словам Пожарской, сообщения могут приходить о якобы одобренном кредите, блокировке аккаунта, списании средств, регистрации на множестве сервисов или взломе учетной записи. Основная цель – вызвать панику и снизить критичность мышления. В таком потоке сообщений человек с большей вероятностью совершит ошибку. Он перейдет по ссылке, установит вредоносное приложение или продиктует код из смс, если его запросят «сотрудники службы поддержки или безопасности».
Пожарская отметила, что особенно коварны сценарии с последующим звонком. После волны сообщений поступает предложение «помочь остановить рассылку».
При смс-бомбинге она рекомендует не поддаваться панике. Не стоит переходить по ссылкам и сообщать коды, пароли и данные карт. Лучше заблокировать номера отправителей в настройках телефона. Можно также подключить у оператора услугу фильтрации спама. Если атака сопровождается звонками – не вступайте в диалог и сразу прекращайте разговор.
12 ноября ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ сообщал о мошеннической схеме с проверкой налогов. Аферисты пишут в мессенджерах от имени сотрудников налоговой службы. В сообщении – ссылка якобы для проверки начислений. После перехода по ней пользователь видит уведомление о предполагаемом взломе личного кабинета на «Госуслугах». Там же указан номер телефона, по которому предлагают обратиться за помощью. Так злоумышленники вызывают тревогу и побуждают человека самому выйти с ними на связь. Затем они дают инструкции, выполнение которых может привести к потере сбережений. В некоторых случаях жертву убеждают оформить кредит и передать деньги мошенникам.
28 октября в МВД сообщили о мошеннической схеме с фальшивыми квитанциями на оплату коммунальных услуг, штрафов ГИБДД и налогов с использованием QR-кодов для кражи денег и банковских данных. Такие QR-коды и ссылки перенаправляют пользователей на поддельные платежные сервисы.