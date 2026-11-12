Мошенники начали использовать схему с проверкой налогов

28 октября в МВД сообщили о мошеннической схеме с фальшивыми квитанциями на оплату коммунальных услуг, штрафов ГИБДД и налогов с использованием QR-кодов для кражи денег и банковских данных. Такие QR-коды и ссылки перенаправляют пользователей на поддельные платежные сервисы. Там граждан просят ввести данные банковской карты, после чего злоумышленники похищают средства. Кроме того, QR-код может вести на ресурс, предлагающий скачать вредоносное приложение. Распознать мошенническую квитанцию можно по нескольким признакам: слишком короткому сроку оплаты, отличию адреса сайта от официального и несоответствию отправителя организации, которая предоставляет услуги.