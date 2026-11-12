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Главная / Общество /

Мошенники начали использовать схему с проверкой налогов

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Мошенники начали использовать предлог проверки налоговых начислений, чтобы получить доступ к деньгам россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Аферисты рассылают в мессенджерах сообщения от имени сотрудников налоговой службы. В них содержится ссылка якобы для проверки начислений. После перехода по ней пользователь получает уведомление о предполагаемом взломе личного кабинета на портале «Госуслуги». В сообщении также указывают номер телефона, по которому предлагают обратиться за помощью.

Злоумышленники таким образом провоцируют тревогу и побуждают человека самостоятельно связаться с ними. Затем они дают инструкции, выполнение которых может привести к потере сбережений. В некоторых случаях жертву убеждают оформить кредит и передать полученные деньги мошенникам.

В МВД рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. В ведомстве также напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и государственных учреждений не обращаются к гражданам через мессенджеры.

28 октября в МВД сообщили о мошеннической схеме с фальшивыми квитанциями на оплату коммунальных услуг, штрафов ГИБДД и налогов с использованием QR-кодов для кражи денег и банковских данных. Такие QR-коды и ссылки перенаправляют пользователей на поддельные платежные сервисы. Там граждан просят ввести данные банковской карты, после чего злоумышленники похищают средства. Кроме того, QR-код может вести на ресурс, предлагающий скачать вредоносное приложение. Распознать мошенническую квитанцию можно по нескольким признакам: слишком короткому сроку оплаты, отличию адреса сайта от официального и несоответствию отправителя организации, которая предоставляет услуги.

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