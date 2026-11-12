Песков: Путин обсудил с лидерами ОДКБ итоги переговоров в Абу-Даби

11 ноября в Абу-Даби завершился двухдневный раунд переговоров России и Украины при посредничестве США. Стороны договорились о новом масштабном обмене пленными, который может пройти в ближайшие 2–3 недели. Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что речь может идти о вариантах обмена 1000 на 1000 или даже 1500 на 1500 пленных.