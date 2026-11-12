Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%KUZB0,026+1,17%MGTS1 384-1,7%IMOEX2 497,81+0,31%RTSI951,91+0,31%RGBI112,04+0,16%RGBITR779,32+0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Путин обсудил с лидерами ОДКБ итоги переговоров в Абу-Даби

Инна Шульгина

Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ обсудил с коллегами тему Украины, включая итоги трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

На вопрос, обсуждалась ли эта тема в беседе лидеров за закрытыми дверями, он ответил: «Да».

11 ноября в Абу-Даби завершился двухдневный раунд переговоров России и Украины при посредничестве США. Стороны договорились о новом масштабном обмене пленными, который может пройти в ближайшие 2–3 недели. Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что речь может идти о вариантах обмена 1000 на 1000 или даже 1500 на 1500 пленных.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте