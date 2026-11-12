Новостройки Московского региона за месяц подорожали сильнее, чем за квартал

Новостройки Московского региона за месяц подорожали сильнее, чем за кварталПокупатели первички сейчас покупают или элитные квартиры, или небольшие квартиры с дорогим метром
Средняя стоимость квартир и апартаментов на первичном рынке старой Москвы в октябре 2026 г. выросла по сравнению с сентябрем на 4,28% до 623 590 руб. за 1 кв. м, подсчитала по итогам закрытых сделок система мониторинга недвижимости BnMap.pro. По ее данным, в новой Москве этот показатель увеличился на 4,7% до 341 735 руб. за «квадрат», в Подмосковье – на 3,1% до 238 277 руб. При этом за весь III квартал новое жилье в Московском регионе подорожало на 3,7, 0,7 и 0,6% соответственно относительно предыдущих трех месяцев, напоминает представитель компании.
Другие эксперты также сообщают об ощутимом увеличении стоимости новостроек по итогам сделок в Москве и области. По данным Est-a-Tet, в октябре средневзвешенная цена реализованного лота в старых границах столицы составила 684 100 руб. за 1 кв. м. Это на 3,9% выше, чем было в сентябре, говорит ее директор по развитию Роман Родионцев. В ТиНАО, по его словам, проданная первичка подорожала на 2,7% до 381 200 руб., а в Московской области – на 2,9% до 260 700 руб. за «квадрат». Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито недвижимости» Дмитрий Алексеев говорит об увеличении стоимости квартир в строящихся домах за этот же период на 4% в старой Москве, на 3% – в новой и на 2% – в Подмосковье.