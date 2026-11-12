Новостройки Московского региона за месяц подорожали сильнее, чем за квартал

Другие эксперты также сообщают об ощутимом увеличении стоимости новостроек по итогам сделок в Москве и области. По данным Est-a-Tet, в октябре средневзвешенная цена реализованного лота в старых границах столицы составила 684 100 руб. за 1 кв. м. Это на 3,9% выше, чем было в сентябре, говорит ее директор по развитию Роман Родионцев. В ТиНАО, по его словам, проданная первичка подорожала на 2,7% до 381 200 руб., а в Московской области – на 2,9% до 260 700 руб. за «квадрат». Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито недвижимости» Дмитрий Алексеев говорит об увеличении стоимости квартир в строящихся домах за этот же период на 4% в старой Москве, на 3% – в новой и на 2% – в Подмосковье.