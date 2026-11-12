VK, «Яндекс» и ГПМ обсуждают создание единого селлера интернет-рекламы

Компании VK, «Яндекс» и холдинг «Газпром-медиа» (ГПМ) ведут переговоры об объединении продаж digital-инвентаря. Об этом «Ведомостям» рассказали три топ-менеджера крупных рекламных агентств и два собеседника, близких к участвующим в переговорах сторонам. С ГПМ обсуждается интеграция в общие продажи платформы Rutube, уточнили трое собеседников «Ведомостей». По их словам, среди рассматриваемых конструкций объединения – создание общего сейлз-хауса.