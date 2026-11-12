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VK, «Яндекс» и ГПМ обсуждают создание единого селлера интернет-рекламы

Это позволит консолидировать ценовую политику и оптимизировать расходы партнеров, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Компании VK, «Яндекс» и холдинг «Газпром-медиа» (ГПМ) ведут переговоры об объединении продаж digital-инвентаря. Об этом «Ведомостям» рассказали три топ-менеджера крупных рекламных агентств и два собеседника, близких к участвующим в переговорах сторонам. С ГПМ обсуждается интеграция в общие продажи платформы Rutube, уточнили трое собеседников «Ведомостей». По их словам, среди рассматриваемых конструкций объединения – создание общего сейлз-хауса.

Появление единого селлера цифрового инвентаря указанных компаний может позволить упорядочить продажи, консолидировать ценовую политику и оптимизировать расходы держателей инвентаря, считают двое собеседников «Ведомостей». Такая конструкция уже реализована на телевидении на базе Национального рекламного альянса (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) и показала свою эффективность, добавляет один из них.

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