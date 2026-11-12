«Алиса» начала делать звонки по поручению пользователя

«Алиса» начала делать звонки по поручению пользователяПопулярность этой опции будет зависеть от надежности агента, но юридически разговор с ним ничего не значит
ИИ-ассистент «Алиса AI» в тестовом режиме начал делать звонки в организации и частным лицам по поручению пользователя. Об этом «Ведомостям» рассказал менеджер по продукту «Алисы AI» Сергей Михайлов.
Ассистент сможет выполнять отдельные поручения: например, озвучить список интересующих вопросов, выслушать ответ и задать уточняющий вопрос. В частности, нейросеть сможет записывать пользователя на услуги и бронировать столики в кафе и ресторанах.
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