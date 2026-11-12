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«Алиса» начала делать звонки по поручению пользователя

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Илья Склюев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ИИ-ассистент «Алиса AI» в тестовом режиме начал делать звонки в организации и частным лицам по поручению пользователя. Об этом «Ведомостям» рассказал менеджер по продукту «Алисы AI» Сергей Михайлов.

Ассистент сможет выполнять отдельные поручения: например, озвучить список интересующих вопросов, выслушать ответ и задать уточняющий вопрос. В частности, нейросеть сможет записывать пользователя на услуги и бронировать столики в кафе и ресторанах.

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