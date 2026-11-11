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Мединский: новая система безопасности обеспечит мир в Европе на века

Татьяна Мозолевская
Александр Рюмин/ТАСС
Александр Рюмин/ТАСС

Создание новой системы комплексной безопасности в Европе может обеспечить мир на континенте на десятилетия или даже столетия. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью журналисту ИС «Вести» Евгению Попову.

По словам Мединского, новая система безопасности должна учитывать современные реалии и основываться на принципах справедливости. Он сравнил ее с послевоенными договоренностями, достигнутыми на Ялтинской и Потсдамской конференциях, а также с Хельсинкскими соглашениями 1975 г.

«Если такую систему безопасности нам удастся создать, значит, мы обеспечим мир в Европе на десятилетия, а может быть, и на века», – сказал Мединский.

Помощник президента также отметил, что в исторические периоды, когда Россия демонстрировала твердость и уверенность в своих силах, стране удавалось преодолевать трудности, после чего наступало время долгосрочного мира и развития как для России, так и для ее соседей.

В связи с этим Мединский подчеркнул, что «там, где поднят русский флаг, он спускаться не должен».

10 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Абу-Даби стороны обсудят вопросы коллективной безопасности в регионе после завершения конфликта. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута по предложению американской стороны и с согласия Москвы.

Двухдневные трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби 11 ноября. По итогам переговоров Мединский сообщил, что стороны сверили позиции и по некоторым вопросам достигли взаимопонимания. Москва и Киев также договорились о масштабном обмене пленными, параметры которого будут объявлены позднее.

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