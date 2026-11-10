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Главная / Политика /

Лавров: в Абу-Даби обсудят безопасность после завершения конфликта

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

На переговорах в Абу-Даби обсудят параметры коллективной безопасности в регионе после урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности в Москве.

«Будут обсуждаться вопросы обеспечения коллективной безопасности в этом регионе под гарантии, которые вступят в силу после достижения <...> всеобъемлющего урегулирования», – подчеркнул министр (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, соответствующая договоренность достигнута по предложению американской стороны и с согласия России. Лавров отметил, что такой подход отличается от политики предыдущей администрации США во главе с экс-президентом Джо Байденом, которая отказалась обсуждать коллективные гарантии безопасности.

10 ноября российская делегация направилась к месту проведения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.  Переговоры пройдут 10–11 ноября и будут посвящены урегулированию конфликта на Украине.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав вошли замглавы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский и Александр Зорин, сотрудники ФСБ Алексей Комков и Дмитрий Минаев, а также Елена Подобреевская, Алексей Полищук и Олег Постников.

9 ноября российская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в переговорах. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что стороны намерены согласовать принципы урегулирования конфликта, включая вопросы безопасности России, Украины и всего региона.

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