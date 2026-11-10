Лавров: в Абу-Даби обсудят безопасность после завершения конфликта

По его словам, соответствующая договоренность достигнута по предложению американской стороны и с согласия России. Лавров отметил, что такой подход отличается от политики предыдущей администрации США во главе с экс-президентом Джо Байденом, которая отказалась обсуждать коллективные гарантии безопасности.