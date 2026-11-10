Переговоры по Украине станут одним из пунктов встречи в Абу-Даби
Урегулирование украинского конфликта станет одним из пунктов масштабного обсуждения архитектуры безопасности на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил источник в переговорной группе.
По словам собеседника агентства, украинское урегулирование, несмотря на его критическую важность, подчинено главной цели переговоров – «созданию комплексной и неделимой архитектуры безопасности для всего континента» в постконфликтный период.
9 ноября российская делегация прибыла в Абу-Даби, где 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует предложение США включить вопросы безопасности России, Украины и всего региона в повестку переговоров.
Российскую переговорную группу возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав также включены начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Игорь Костюков.
Переговоры начнутся в 10:50 мск, сообщал источник ТАСС.