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Главная / Политика /

Переговоры по Украине станут одним из пунктов встречи в Абу-Даби

Татьяна Мозолевская
Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Урегулирование украинского конфликта станет одним из пунктов масштабного обсуждения архитектуры безопасности на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил источник в переговорной группе.

По словам собеседника агентства, украинское урегулирование, несмотря на его критическую важность, подчинено главной цели переговоров – «созданию комплексной и неделимой архитектуры безопасности для всего континента» в постконфликтный период.

9 ноября российская делегация прибыла в Абу-Даби, где 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует предложение США включить вопросы безопасности России, Украины и всего региона в повестку переговоров.

Российскую переговорную группу возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав также включены начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Игорь Костюков.

Переговоры начнутся в 10:50 мск, сообщал источник ТАСС.

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