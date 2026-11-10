Обрушение моста привело к сходу вагонов в Архангельской области
После обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области произошел сход вагонов грузового поезда. Об этом сообщила Северная железная дорога в своем Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент случился на перегоне Черемуха – Виледь. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Движение на участке приостановлено, к месту направлены восстановительные поезда.
Из-за происшествия задерживаются восемь пассажирских поездов. На станциях Сольвычегодск и Котлас-Южный ожидают отправления поезда № 310 Адлер – Воркута, № 98 Санкт-Петербург – Сыктывкар, № 22 Москва – Лабытнанги и № 376 Москва – Воркута.
На станции Виледь задерживаются поезда № 311 Воркута – Новороссийск, № 41 Воркута – Москва, № 21 Лабытнанги – Москва и № 375 Воркута – Москва. Между станциями Котлас-Южный и Виледь пассажиров будут перевозить автобусами. Для дальнейшей поездки подготовлены резервные составы.
5 ноября в Набережных Челнах с рельсов сошли 11 порожних грузовых вагонов грузового состава. Инцидент произошел в ходе плановых маневровых работ, пострадавших не было.
26 октября с путей в Свердловской области сошли 39 вагонов грузового поезда. Загорелись семь цистерн. Обошлось без пострадавших.