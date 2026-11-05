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В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 грузовых вагонов

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Набережных Челнах с рельсов‎ сошли 11 порожних грузовых вагонов грузового состава. Инцидент произошел в ходе плановых маневровых работ, пострадавших нет, сообщает управление МЧС по Татарстану.

Вагоны сошли с рельсов на подъездных железнодорожных путях ООО «Железнодорожное управление» вблизи улицы Авторемонтная в Комсомольском районе. По данным МЧС, этот участок железнодорожной инфраструктуры не относится к ОАО «РЖД». На прилегающих участках не было прекращено движение поездов, задержек в графике движения также нет.

Для ликвидации последствий случившегося собственник объекта сформировал восстановительную бригаду. 5 ноября запланированы ремонтно-восстановительные работы. ‎Специальная техническая комиссия выясняет причины аварии.

26 октября с путей в Свердловской области сошли 39 вагонов грузового поезда. Загорелись семь цистерн. Обошлось без пострадавших.

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