В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 грузовых вагонов
В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 порожних грузовых вагонов грузового состава. Инцидент произошел в ходе плановых маневровых работ, пострадавших нет, сообщает управление МЧС по Татарстану.
Вагоны сошли с рельсов на подъездных железнодорожных путях ООО «Железнодорожное управление» вблизи улицы Авторемонтная в Комсомольском районе. По данным МЧС, этот участок железнодорожной инфраструктуры не относится к ОАО «РЖД». На прилегающих участках не было прекращено движение поездов, задержек в графике движения также нет.
Для ликвидации последствий случившегося собственник объекта сформировал восстановительную бригаду. 5 ноября запланированы ремонтно-восстановительные работы. Специальная техническая комиссия выясняет причины аварии.
26 октября с путей в Свердловской области сошли 39 вагонов грузового поезда. Загорелись семь цистерн. Обошлось без пострадавших.