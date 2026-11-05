В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 грузовых вагонов

Вагоны сошли с рельсов на подъездных железнодорожных путях ООО «Железнодорожное управление» вблизи улицы Авторемонтная в Комсомольском районе. По данным МЧС, этот участок железнодорожной инфраструктуры не относится к ОАО «РЖД». На прилегающих участках не было прекращено движение поездов, задержек в графике движения также нет.